TikTok удалил 500 тысяч видео по палестино-израильскому конфликту

В пресс-службе платформы указали, что помимо этого были остановлены восемь тысяч прямых трансляций. В сообщении говорится, что это временные меры, направленные на «предотвращение использования функций TikTok для разжигания ненависти».

Отмечается, что для проверки контента, связанного с событиями в регионе были объявлен дополнительный набор модераторов со знанием арабского и иврита.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что страна победит палестинское движение ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

