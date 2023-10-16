TikTok удалил 500 тысяч видео по палестино-израильскому конфликту
Китайская социальная сеть TikTok в рамках борьбы с дезинформацией удалила 500 тысяч видео на тему палестино-израильского конфликта.
В пресс-службе платформы указали, что помимо этого были остановлены восемь тысяч прямых трансляций. В сообщении говорится, что это временные меры, направленные на «предотвращение использования функций TikTok для разжигания ненависти».
Отмечается, что для проверки контента, связанного с событиями в регионе были объявлен дополнительный набор модераторов со знанием арабского и иврита.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что страна победит палестинское движение ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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