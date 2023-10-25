TI: Министр энергетики Израиля призвал казнить боевиков ХАМАС
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сравнил бойцов палестинского движения ХАМАС с нацистами и предложил судить их военно-полевым судом с возможностью смертного приговора. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на письмо Каца министру юстиции Израиля Яриву Левину.
Глава минэнерго назвал членов ХАМАС «мерзкими негодяями», заявив, что их действия «не менее жестоки, чем действия нацистов». Кац желает создать суд, который будет действовать по законодательству для преследования нацистов и коллаборационистов.
«Такой закон позволил бы Израилю казнить тех, кого он удерживает», — отмечается в материале.
Между тем израильская армия заявила об уничтожении тоннеля в секторе Газа, через который в страну проникали связанные с ХАМАС радикалы, пишет RT. Также ЦАХАЛ нанесла удар по оружейному складу движения, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru