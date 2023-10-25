TI: Министр энергетики Израиля призвал казнить боевиков ХАМАС

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сравнил бойцов палестинского движения ХАМАС с нацистами и предложил судить их военно-полевым судом с возможностью смертного приговора. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на письмо Каца министру юстиции Израиля Яриву Левину.

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Глава минэнерго назвал членов ХАМАС «мерзкими негодяями», заявив, что их действия «не менее жестоки, чем действия нацистов». Кац желает создать суд, который будет действовать по законодательству для преследования нацистов и коллаборационистов.

«Такой закон позволил бы Израилю казнить тех, кого он удерживает», — отмечается в материале.

Между тем израильская армия заявила об уничтожении тоннеля в секторе Газа, через который в страну проникали связанные с ХАМАС радикалы, пишет RT. Также ЦАХАЛ нанесла удар по оружейному складу движения, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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