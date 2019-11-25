The Guardian: Абрамович не посещает матчи «Челси» из-за политических проблем
Владелец клуба «Челси», мультимиллиардер Роман Абрамович не посещает домашние матчи своей команды из-за проблем с британской политической элитой. Об этом пишет на страницах The Guardian журналист издания Дэвид Конн.
По данным журналиста, Абрамович в течение 18 месяцев не был на матчах "Челси" в Великобритании и не собирается посетить ближайшие игры команды. Как пишет журналист, это может быть связано с тем, что в прошлом году британское правительство отложило продление инвесторской визы для Абрамовича из-за вопроса о российском финансовом вмешательстве в Великобритании, который стал очень острым.
Напомним, в Британии некоторое время широко обсуждается задержка публикации секретного отчета, в котором, как предполагается, имеются доказательства о вмешательстве России в британские выборы. В частности, по сообщению The Sunday Times, в отчете названы девять «российских доноров», оказывающих финансовую поддержку Консервативной партии страны.
Автор отмечает, что Абрамович в мае прошлого года получил израильское гражданство, на которое, будучи евреем, он автоматически претендует. По мнению корреспондента, создается впечатление, что Абрамович чувствует себя «несправедливо задетым», поскольку Британия на протяжении долгого времени принимала его деньги, и только в свете последних событий на политической арене его присутствие в стране стало нежелательным.
При этом, как сообщил журналисту председатель клуба Брюс Бак, Абрамович пока не планирует продавать клуб. Напомним, Абрамович владеет клубом с 2003 года. По данным издания, за это время он вложил в клуб около 1,125 млрд фунтов стерлингов.
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