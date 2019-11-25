The Guardian: Абрамович не посещает матчи «Челси» из-за политических проблем

Владелец клуба «Челси», мультимиллиардер Роман Абрамович не посещает домашние матчи своей команды из-за проблем с британской политической элитой. Об этом пишет на страницах The Guardian журналист издания Дэвид Конн.

По данным журналиста, Абрамович в течение 18 месяцев не был на матчах "Челси" в Великобритании и не собирается посетить ближайшие игры команды. Как пишет журналист, это может быть связано с тем, что в прошлом году британское правительство отложило продление инвесторской визы для Абрамовича из-за вопроса о российском финансовом вмешательстве в Великобритании, который стал очень острым.

Напомним, в Британии некоторое время широко обсуждается задержка публикации секретного отчета, в котором, как предполагается, имеются доказательства о вмешательстве России в британские выборы. В частности, по сообщению The Sunday Times, в отчете названы девять «российских доноров», оказывающих финансовую поддержку Консервативной партии страны.