Tesla отозвала более 100 тысяч машин из-за проблем с ремнями безопасности
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 125 227 машин на фоне проблем с системой безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отмечается, что проблемой стал сбой в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Согласно данным, звуковой сигнал и лампа могут работать некорректно, если водитель не пристегнут, что нарушает Федеральный стандарт безопасности транспортных средств.
Сообщается, что отзыву подлежат некоторые машины Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска.
Ранее владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X сообщили, что производитель авто прекратил поддержку игр из каталога Steam в своих продуктах из последней партии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru