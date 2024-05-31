Tesla отозвала более 100 тысяч машин из-за проблем с ремнями безопасности

Отмечается, что проблемой стал сбой в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Согласно данным, звуковой сигнал и лампа могут работать некорректно, если водитель не пристегнут, что нарушает Федеральный стандарт безопасности транспортных средств.

Сообщается, что отзыву подлежат некоторые машины Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска.

Ранее владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X сообщили, что производитель авто прекратил поддержку игр из каталога Steam в своих продуктах из последней партии, передает «Радиоточка НСН».

