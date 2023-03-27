Британский журналист прибыл на Украину для съемок документального фильма. Телеведущий встретился с главой государства.

По данным Telegraph, репортер хотел завести диалог с Зеленским и предложил ему кусочек шоколада. Команда президента этот жест не оценила.

Сопровождающие Зеленского не исключили, что лакомство могли отравить. Гриллс заявил, что относится к ситуации с пониманием.

Украинцам, недовольным политикой президента, необходимо поднять восстание, заявил ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает НСН.

