Telegraph: команда Зеленского испугалась, что его отравят шоколадом
Сопровождающие президента Украины Владимира Зеленского запретили ему брать шоколад из рук британского телеведущего Эдварда Майкла Гриллса. Об этом сообщила газета Telegraph.
Британский журналист прибыл на Украину для съемок документального фильма. Телеведущий встретился с главой государства.
По данным Telegraph, репортер хотел завести диалог с Зеленским и предложил ему кусочек шоколада. Команда президента этот жест не оценила.
Сопровождающие Зеленского не исключили, что лакомство могли отравить. Гриллс заявил, что относится к ситуации с пониманием.
Украинцам, недовольным политикой президента, необходимо поднять восстание, заявил ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает НСН.
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