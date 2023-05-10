Telegram удалил публикацию с критикой властей Бразилии

Мессенджер Telegram удалил из своего бразильского канала пост с критикой в адрес властей республики.

Клименко назвал нереальной идею блокировки отдельных Telegram-каналов

Сообщение удалено из официального канала Telegram Brasil. Последний пост датируется 4 мая.

Удаленное сообщение содержало критику законопроекта о фейковых новостях.

Федеральный Верховный суд Бразилии потребовал от мессенджера удалить пост и пригрозил заблокировать Telegram на 72 часа.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал условие для снятия ограничений с Twitter (заблокирован в РФ). Парламентарий напомнил, что соцсеть должна удалить более 1,3 тысячи опасных материалов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БразилияМессенджерыTelegram

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