Telegram удалил публикацию с критикой властей Бразилии
Мессенджер Telegram удалил из своего бразильского канала пост с критикой в адрес властей республики.
Сообщение удалено из официального канала Telegram Brasil. Последний пост датируется 4 мая.
Удаленное сообщение содержало критику законопроекта о фейковых новостях.
Федеральный Верховный суд Бразилии потребовал от мессенджера удалить пост и пригрозил заблокировать Telegram на 72 часа.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал условие для снятия ограничений с Twitter (заблокирован в РФ). Парламентарий напомнил, что соцсеть должна удалить более 1,3 тысячи опасных материалов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru