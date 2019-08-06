Таратута: Объективность для СМИ в США отошла на второй план
Журналист-американист в эфире НСН объяснил, как скажется новое слияние изданий на американском рынке масс-медиа.
На американском рынке СМИ готовится крупное слияние. Газетные издания - GateHouse Media и Gannett объявили об объединении, которое оценивается в 1,38 млрд долларов. По оценке CNN, после завершения сделки, объединенная компания будет контролировать примерно шестую часть ежедневных газет в США.
Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН объяснил, как скажется это событие на американском рынке масс-медиа.
«Это принципиально ничего не меняет. Уже произошла сильнейшая монополизация. Этот процесс тянется уже 30 лет. Все началось с Рейгана, когда он отменил лимиты на владение СМИ. Если до Рейгана 10% СМИ принадлежало гигантам, остальные были средними компаниями, то сейчас картина обратная: 90% СМИ принадлежит шести владельцам, а остальные 10% распределены по более мелким компаниям», - пояснил он.
По словам эксперта, это сказывается на объективности освещения событий в СМИ.
«Если в начале 70-х СМИ доверяли семь человек из 10, то сейчас не наберется и двух. Причин, почему упало доверие, много. Но слияния и поглощения изданий – это, безусловно, отрицательный фактор для объективности прессы. Пресса сейчас совершенно четко разделилась на сторонников и противников Трампа. Вопрос объективности отступил на задний план. Когда-то американская пресса была образцовой, я учился на американской прессе. Сейчас ситуация изменилась. В ходу больше политическая целесообразность. Это ужасно, потому что СМИ раньше контролировали власть через сбор фактов. А сейчас у них своя политическая повестка, чего не должно быть», - посетовал американист.
Отметим, что объединенная компания будет называться Gannett, ее возглавит Майкл Рид, главный управляющий холдинга New Media, который контролирует GateHouse Media.
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