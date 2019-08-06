Таратута: Объективность для СМИ в США отошла на второй план

На американском рынке СМИ готовится крупное слияние. Газетные издания - GateHouse Media и Gannett объявили об объединении, которое оценивается в 1,38 млрд долларов. По оценке CNN, после завершения сделки, объединенная компания будет контролировать примерно шестую часть ежедневных газет в США.

Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН объяснил, как скажется это событие на американском рынке масс-медиа.

«Это принципиально ничего не меняет. Уже произошла сильнейшая монополизация. Этот процесс тянется уже 30 лет. Все началось с Рейгана, когда он отменил лимиты на владение СМИ. Если до Рейгана 10% СМИ принадлежало гигантам, остальные были средними компаниями, то сейчас картина обратная: 90% СМИ принадлежит шести владельцам, а остальные 10% распределены по более мелким компаниям», - пояснил он.

По словам эксперта, это сказывается на объективности освещения событий в СМИ.