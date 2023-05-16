Танкисты Германии пожаловались на тяжело обучаемых украинских военных

Танкисты ФРГ пожаловались, что украинских военных тяжело обучать эксплуатации армейской техники, сообщает «Лента.ру».

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Для этого Германии приходится искать многочисленных переводчиков. Таким образом, немецкие военные не могут общаться один на один с солдатами украинских Вооруженных сил.

Отмечается, что в немецкой армии есть переводчики, но они не могут заниматься этим на протяжении всего дня.

Ранее украинские военные пожаловались на российские танки и артиллерию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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