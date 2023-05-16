Танкисты Германии пожаловались на тяжело обучаемых украинских военных

Для этого Германии приходится искать многочисленных переводчиков. Таким образом, немецкие военные не могут общаться один на один с солдатами украинских Вооруженных сил.

Отмечается, что в немецкой армии есть переводчики, но они не могут заниматься этим на протяжении всего дня.

Ранее украинские военные пожаловались на российские танки и артиллерию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

