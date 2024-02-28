Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов Китая
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства острова.
Отмечается, что в 9:55 (04:55 мск) было зафиксировано приближение истребителей J-10, самолетов Y-8, а также беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным, 10 аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) в северной, центральной и юго-западной частях острова.
Ранее телеканал TVBS сообщил, что Соединенные Штаты разместят спецназовцев сухопутных войск (известны как «зеленые береты») на Тайване на долгосрочной основе. Они будут размещены в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху и займутся обучением военных Тайваня, передает «Радиоточка НСН».
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