Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов Китая

Отмечается, что в 9:55 (04:55 мск) было зафиксировано приближение истребителей J-10, самолетов Y-8, а также беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным, 10 аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) в северной, центральной и юго-западной частях острова.

Ранее телеканал TVBS сообщил, что Соединенные Штаты разместят спецназовцев сухопутных войск (известны как «зеленые береты») на Тайване на долгосрочной основе. Они будут размещены в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху и займутся обучением военных Тайваня, передает «Радиоточка НСН».

