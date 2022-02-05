Тайвань резко отреагировал на заявление России и КНР о принципе «одного Китая»

«Мы выражаем по данному поводу решительный протест», — цитирует заявление RT.

На сайте Кремля было опубликовано совместное заявление российской и китайской делегаций, в котором говорится, что Москва считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а также заявляет о непризнании независимости этой административной территории в какой бы то ни было форме

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

