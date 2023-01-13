Сын Трампа: США утонут в долгах ради поддержки Украины
Сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший в Twitter обвинил президентскую администрацию в готовности оказывать финансовую поддержку Украине даже в ущерб благополучию граждан США, погружая страну в долговую яму.
По его словам, Вашингтон поставляет 130 млрд долларов Киеву, набрав долгов, которые не может себе позволить, передав их «детям и внукам».
«При этом мы даже не способны обеспечить работу системы воздушного транспорта у себя дома», — отметил Трамп-младший.
По предварительным данным, причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которого в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты авиарейсов, стал поврежденный файл в базе данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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