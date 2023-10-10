Сын Трампа рассказал, где произойдет следующий глобальный конфликт
10 октября 202301:03
Следующий глобальный конфликт может произойти на Тайване, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сына бывшего американского лидера Эрика Трампа.
«Тайвань следующий», – сказа он, отметив, что каждое военное противостояние в мире — это «следствие слабости США».
Ранее американский генерал Милли заявил о готовности США отразить атаку КНР на Тайвань, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru