Сын Трампа рассказал, где произойдет следующий глобальный конфликт

Следующий глобальный конфликт может произойти на Тайване, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сына бывшего американского лидера Эрика Трампа.

Минобороны Тайваня отследило 32 самолета и пять кораблей НОАК вблизи острова

«Тайвань следующий», – сказа он, отметив, что каждое военное противостояние в мире — это «следствие слабости США».

Ранее американский генерал Милли заявил о готовности США отразить атаку КНР на Тайвань, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тайвань

Горячие новости

Все новости

партнеры