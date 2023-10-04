Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $ 1млн на украшения в Нью-Йорке

Зеленская в ответ бросила - «Я вас не спрашивала!».

Выбор супруги президента Украины пал на браслет из белого золота, ожерелье и серьги с бриллиантами. Эти украшения были самые дорогие в своих категориях из всего ассортимента американского филиала сети.

Ранее Елена Зеленская выразила неуверенность в том, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



