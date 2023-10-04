Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $ 1млн на украшения в Нью-Йорке
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена во время посещения Нью-Йорка успела прикупить украшений в салоне ювелирного дома Cartier на $1 миллион. Её чек выложила в социальные сети стажерка салона, которую после визита первой леди Украины уволили с работы за то, что она предложила помочь ей с выбором украшений.
Зеленская в ответ бросила - «Я вас не спрашивала!».
Выбор супруги президента Украины пал на браслет из белого золота, ожерелье и серьги с бриллиантами. Эти украшения были самые дорогие в своих категориях из всего ассортимента американского филиала сети.
Ранее Елена Зеленская выразила неуверенность в том, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Крыма получил 8 лет колонии за приготовление к госизмене
- Компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России
- Футбольные сборные России и Кении сыграют 16 октября в Турции
- Угрожавшего ножом школьника в Москве задержали полицейские
- ФИФА сохранила отстранение сборной России до окончания СВО
- ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира
- Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $ 1млн на украшения в Нью-Йорке
- Власти Калуги откажутся от неработающих из-за санкций паркоматов
- СМИ: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы
- Кадыров заступился за Симоньян, предложившую ударить ядерной бомбой по Сибири
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru