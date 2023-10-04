Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $ 1млн на украшения в Нью-Йорке

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена во время посещения Нью-Йорка успела прикупить украшений в салоне ювелирного дома Cartier на $1 миллион. Её чек выложила в социальные сети стажерка салона, которую после визита первой леди Украины уволили с работы за то, что она предложила помочь ей с выбором украшений.

Супруга Зеленского заявила, что не живет с мужем

Зеленская в ответ бросила - «Я вас не спрашивала!».

Выбор супруги президента Украины пал на браслет из белого золота, ожерелье и серьги с бриллиантами. Эти украшения были самые дорогие в своих категориях из всего ассортимента американского филиала сети.

Ранее Елена Зеленская выразила неуверенность в том, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: коллаж
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