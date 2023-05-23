Сунак выступил против «стратегии выжидания» России на Украине
Великобритания и другие страны, входящие в G7, продолжат оказывать помощь Украине, саммит в Хиросиме наглядно продемонстрировал единство позиций членов объединения в этом вопросе. По словам главы правительства Великобритании Риши Сунака, союзники готовы поддерживать Киев и в следующем году. Об этом сообщило издание РБК.
По мнению Сунака, Россия выбрала «стратегии выжидания» в украинском конфликте, рассчитывая, что западные демократии устанут от конфликта. Сунак подчеркнул, что не следует пытаться заморозить конфликт на Украине.
Глава британского правительства также высказался о мирной инициативе африканских стран и слов бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По мнению Сунака, мирные переговоры допустимы лишь после вывода российских войск.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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