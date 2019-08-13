Судьбу России поставили в зависимость от ультраправых на Западе

«То, что мы видим сегодня на улицах Москвы, представляет собой очень дистиллированное, основанное на ценностях, либеральное движение, в основном свободное от нелиберальных и беспринципных политических союзников, что объясняет его крайний пацифизм и неприятие революционных действий. Оно искренне хочет, чтобы крайне правый авторитарный режим Путина вернулся в правовое поле и боролся за власть на честных выборах. Это будет очень долгая борьба, исход которой будет сильно зависеть от того, как нынешняя волна крайне правого популизма разыгрывается на Западе. Но, в конце концов, это может дать более ощутимые и необратимые результаты, чем пресловутые “цветные революции”», — цитирует спецкор НСН колонку Al Jazeera.

Напомним, что в минувшую субботу, 10 августа в Москве прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ее посетили около 50 тысяч людей по данным организации «Белый счетчик», в то время как по данным МВД, санкционированный митинг собрал 20 тысяч человек. Ранее в столице прошли несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа с массовыми задержаниями.

