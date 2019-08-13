Судьбу России поставили в зависимость от ультраправых на Западе
Обозреватель издания Al Jazeera предложил свое видение последствий акций протеста в Москве. Подробнее в материале НСН.
Успех прошедших в Москве протестов зависит от волны крайне правого популизма на Западе, пишет обозреватель издания Al Jazzera Леонид Рагозин.
«То, что мы видим сегодня на улицах Москвы, представляет собой очень дистиллированное, основанное на ценностях, либеральное движение, в основном свободное от нелиберальных и беспринципных политических союзников, что объясняет его крайний пацифизм и неприятие революционных действий. Оно искренне хочет, чтобы крайне правый авторитарный режим Путина вернулся в правовое поле и боролся за власть на честных выборах. Это будет очень долгая борьба, исход которой будет сильно зависеть от того, как нынешняя волна крайне правого популизма разыгрывается на Западе. Но, в конце концов, это может дать более ощутимые и необратимые результаты, чем пресловутые “цветные революции”», — цитирует спецкор НСН колонку Al Jazeera.
Напомним, что в минувшую субботу, 10 августа в Москве прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ее посетили около 50 тысяч людей по данным организации «Белый счетчик», в то время как по данным МВД, санкционированный митинг собрал 20 тысяч человек. Ранее в столице прошли несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа с массовыми задержаниями.
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