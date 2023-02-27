Судан обвинил 36 россиян в подрыве экономики страны
Власти Судана заподозрили 36 россиян в контрабанде золота и подрыве экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что прокуратура африканской страны завело уголовное дело против россиян, работающих в местной горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd.
Всего по делу о контрабанде золота были допрошены 56 россиян, передает агентство. На данный момент ни официальные лица Судана, ни российское посольство не дали комментариев по поводу произошедшего.
Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области сообщили о перехвате военной контрабанды с территории Украины на сумму более 50 миллионов рублей.
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