Судан обвинил 36 россиян в подрыве экономики страны

Власти Судана заподозрили 36 россиян в контрабанде золота и подрыве экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что прокуратура африканской страны завело уголовное дело против россиян, работающих в местной горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd.

Всего по делу о контрабанде золота были допрошены 56 россиян, передает агентство. На данный момент ни официальные лица Судана, ни российское посольство не дали комментариев по поводу произошедшего.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области сообщили о перехвате военной контрабанды с территории Украины на сумму более 50 миллионов рублей.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:КонтрабандаСудан
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