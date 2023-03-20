Суд заочно арестовал обвиняемую в дискредитации армии Кривцову

Кривцовой было предъявлено обвинение в дискредитации российской армии и оправдании терроризма после ее репоста в чат однокурсников и публикации в соцсетях историй о теракте на Крымском мосту. Студента была задержана в конце декабря 2022 года. В отношении нее избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, а в начале января был назначен домашний арест.

Вместе с тем в Telegram-канале, который посвящен делу Кривцовой, появились данные о том, что задержанная находится на территории Литвы. После этого МВД России объявило студентку в розыск.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.

