Суд в Швейцарии признал четырех банкиров виновными в содействии переводам Ролдугина
Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка за нарушения при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина. Речь идет о троих россиянах и одном швейцарце, которые, как постановил суд, проявили «недостаточную осмотрительность в финансовых операциях», передает радиостанция SRF.
Сотрудники банка оштрафованы условно на сумму от 48 тыс. до 540 тыс. швейцарских франков с испытательным сроком в два года. Если за это время они не допустят нарушений, то будут освобождены от обязанности уплаты штрафа.
По версии прокуратуры, банк слишком долго не прекращал деловые отношения с музыкантом, а сотрудники пренебрегли требуемыми регламентом проверками для установления, является ли Ролдугин истинным владельцем активов, сообщает SRF.
Как передает радиостанция, ведомство посчитало неправдоподобным право собственности Ролдугин на 50 млн швейцарских франков, которые находились на его счетах в местном Газпромбанке. Счета были открыты в 2014 году, в 2016-ом закрыты, после того, как банк попросил музыканта предоставить необходимую финансовую информацию.
Осужденные сотрудники банка намерены обжаловать приговор, их адвокат сообщил SRF, что его подзащитные считают, что Ролдугину могли принадлежать такие средства, так как он известный музыкант.
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