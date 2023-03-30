Суд в Швейцарии признал четырех банкиров виновными в содействии переводам Ролдугина

Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка за нарушения при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина. Речь идет о троих россиянах и одном швейцарце, которые, как постановил суд, проявили «недостаточную осмотрительность в финансовых операциях», передает радиостанция SRF.

Сотрудники банка оштрафованы условно на сумму от 48 тыс. до 540 тыс. швейцарских франков с испытательным сроком в два года. Если за это время они не допустят нарушений, то будут освобождены от обязанности уплаты штрафа.

По версии прокуратуры, банк слишком долго не прекращал деловые отношения с музыкантом, а сотрудники пренебрегли требуемыми регламентом проверками для установления, является ли Ролдугин истинным владельцем активов, сообщает SRF.