Суд штата Вашингтон не будет исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключить экс-главу Белого дома Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах.

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Как заявил представитель предвыборного штаба бывшего президента Стивен Чунг, решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон.

Тем временем, в США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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