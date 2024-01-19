Суд штата Вашингтон не будет исключать Трампа из праймериз
19 января 202405:01
Суд штата Вашингтон отказался исключить экс-главу Белого дома Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах.
Как заявил представитель предвыборного штаба бывшего президента Стивен Чунг, решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон.
Тем временем, в США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru