Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы
21 октября 202218:32
Федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу политического консультанта Стивена Бэннона. Ранее он был старшим советником 45-го американского президента Дональда Трампа. Также Бэннон должен будет выплатить штраф в размере $6,5 тыс.
В заключении суда говорится, что бывший консультант Трампа виновен в пренебрежении повестками Конгресса, что «свидетельствует об отсутствии уважения к законодательной власти».
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21 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru