Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы

Федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу политического консультанта Стивена Бэннона. Ранее он был старшим советником 45-го американского президента Дональда Трампа. Также Бэннон должен будет выплатить штраф в размере $6,5 тыс.

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В заключении суда говорится, что бывший консультант Трампа виновен в пренебрежении повестками Конгресса, что «свидетельствует об отсутствии уважения к законодательной власти».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыДональд ТрампСША
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