Суд Нигера освободил сына свергнутого президента Базума

В постановлении суда говорится, что Салем Базум стал жертвой политики своего отца. Свергнутый президент незаконно превысил свои полномочия, сказано в документе.

По информации СМИ, сын свергнутого главы государства с 26 июля содержится в президентском дворце в столице Нигера Ниамее.

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 сентября объявил о выводе войск республики из Нигера. Он уточнил, что это произойдет до конца текущего года, отмечает «Радиоточка НСН».

