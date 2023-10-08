Суд Нигера освободил сына свергнутого президента Базума

Суд Нигера постановил освободить Салема Базума - сына смещенного президента Мохамеда Базума, пишет РИА Новости.

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В постановлении суда говорится, что Салем Базум стал жертвой политики своего отца. Свергнутый президент незаконно превысил свои полномочия, сказано в документе.

По информации СМИ, сын свергнутого главы государства с 26 июля содержится в президентском дворце в столице Нигера Ниамее.

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 сентября объявил о выводе войск республики из Нигера. Он уточнил, что это произойдет до конца текущего года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / engr_baiwa
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