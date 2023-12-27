Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы

Украинский суд признал главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина виновным в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Как сообщает пресс-служба генерального прокурора Украины, ему было заочно назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее суд на Украине заочно приговорил к лишению свободы 52 депутатов Госдумы РФ, признав их виновными в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российских парламентариев, как и Пушилина, заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения.

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ФОТО: РИА Новости
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