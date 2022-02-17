Стрелков: В Донецке и Докучаевске объявлена эвакуация из-за обстрелов ВСУ

Он также отметил, что в процессе эвакуации находится и получившая попадания снарядов больница № 15.

По информации Стрелкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 17 февраля обстреляли 18 населенных пунктов.

Стрелков рассказал, что ВСУ при обстреле использовали пулеметы и стрелковое оружие.

При обстреле населенного пункта близ шахты «Трудовская» пока известно о повреждении трех жилых домов, в пяти зданиях выбиты окна.

Ранее РИА Новости сообщили, что в 5:30 утра 17 февраля ВСУ открыли огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по пяти населенным пунктам Луганской Народной Республики.

