Стрелков: В Донецке и Докучаевске объявлена эвакуация из-за обстрелов ВСУ
В Донецке и Докучаевске объявлена эвакуация государственных и детских учреждений и семей служащих. Об этом в своих социальных сетях сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Он также отметил, что в процессе эвакуации находится и получившая попадания снарядов больница № 15.
По информации Стрелкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 17 февраля обстреляли 18 населенных пунктов.
Стрелков рассказал, что ВСУ при обстреле использовали пулеметы и стрелковое оружие.
При обстреле населенного пункта близ шахты «Трудовская» пока известно о повреждении трех жилых домов, в пяти зданиях выбиты окна.
Ранее РИА Новости сообщили, что в 5:30 утра 17 февраля ВСУ открыли огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по пяти населенным пунктам Луганской Народной Республики.
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