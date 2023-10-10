«Страшная ошибка»: Спасшийся рассказал о нападении ХАМАС на фестиваль

Издание приводит слова мужчины по имени Дмитрий, который рассказал, как утром в субботу заметил летящие ракеты и услышал взрывы, при этом фестиваль продолжался.

«Прошло три минуты, фестиваль остановился, открылись все ворота, и через колонки объявили, что всем нужно срочно уезжать. <...> Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — поделился очевидец.

По словам мужчины, сам он выехал с территории мероприятия, смог добраться до кибуца и спрятаться в доме одного из жителей вместе с другими людьми. Затем спасшихся переселили в «какое-то общественное здание». Однако позже к участникам фестиваля зашел некий мужчина, сообщив, что они «окружены со всех сторон».

«Мы уже продумывали план — куда бежать, если вдруг ворвутся. <...> Через четыре часа наконец-то подъехала армия ЦАХАЛ, человек 30 с автоматами. Стало поспокойнее, потому что наша крепость была относительно защищена. Еще через несколько часов военные сказали, что можно уехать через город Нетивот, потому что он зачищен», — отметил Дмитрий.

Позже мужчина смог добраться домой, в Тель-Авив.

