«Страшная ошибка»: Спасшийся рассказал о нападении ХАМАС на фестиваль
Один из участников фестиваля техно-музыки Nature Party в Израиле, спасшийся от расстрела палестинского движения ХАМАС 7 октября, заявил, что во время нападения многие люди совершили ошибку и начали собирать палатки. Об этом пишет «Лента.ру».
Издание приводит слова мужчины по имени Дмитрий, который рассказал, как утром в субботу заметил летящие ракеты и услышал взрывы, при этом фестиваль продолжался.
«Прошло три минуты, фестиваль остановился, открылись все ворота, и через колонки объявили, что всем нужно срочно уезжать. <...> Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — поделился очевидец.
По словам мужчины, сам он выехал с территории мероприятия, смог добраться до кибуца и спрятаться в доме одного из жителей вместе с другими людьми. Затем спасшихся переселили в «какое-то общественное здание». Однако позже к участникам фестиваля зашел некий мужчина, сообщив, что они «окружены со всех сторон».
«Мы уже продумывали план — куда бежать, если вдруг ворвутся. <...> Через четыре часа наконец-то подъехала армия ЦАХАЛ, человек 30 с автоматами. Стало поспокойнее, потому что наша крепость была относительно защищена. Еще через несколько часов военные сказали, что можно уехать через город Нетивот, потому что он зачищен», — отметил Дмитрий.
Позже мужчина смог добраться домой, в Тель-Авив.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru