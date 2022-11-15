Страны Евросоюза проведут дискуссию о будущем отношений с РФ
Страны, в ходящие в Европейский союз, проведут дискуссию о будущих отношениях с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на EURActiv.
Согласно документу главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором содержится проект с тезисами по взаимодействию с Москвой. Как сказано в материале, характер взаимоотношений России и Евросоюза раньше определяли пять принципов европейской политики. После начала конфликта вокруг Украины они перестали действовать.
Боррель подготовил для министров иностранных дел ЕС новый проект свода принципов, по которому будет выстраиваться политика объединения стран в отношении России. Москву собираются подвергнуть международной изоляции, а также внедрить новые санкции, которые не будут вредить самой Европе.
Ранее Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября. Работа над ограничениями идет на техническом уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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