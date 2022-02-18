Страны Евросоюза призвали к полному соблюдению Минских соглашений

Страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений, следует из совместного заявления стран по итогам заседания Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Захарова назвала Минские соглашения безальтернативными

Отмечается, что начинать необходимо с прекращения огня в Донбассе.

Как сообщила ранее заместитель генерального секретаря Всемирной организации Розмари Ди Карло, только выполнение Минских соглашений создаст предпосылки для мирного решения конфликта на востоке Украины.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаМинские СоглашенияЕвросоюз
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