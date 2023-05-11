Страны ЕС увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро

Европейские страны намерены в ближайшие 3 года увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель: Суммарная помощь Киеву от ЕС составила 16 млрд евро

«Страны-члены в ближайшие 3 года потратят на увеличение своих возможностей дополнительно €70 тысяч миллионов», — цитирует дипломата ТАСС.

Боррель призвал все государства ЕС отправить Украине все имеющиеся боеприпасы. По словам Борреля, «они их компенсируют потом».

Кроме того, глава евродипломатии сообщил, что ЕС намерен до конца года передать Киеву 1 млн снарядов и подготовить 30 тысяч военных.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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