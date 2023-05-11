Страны ЕС увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро

В субботу в Москве планируются перекрытия улиц из-за мотофестиваля Онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве Двое суток ареста и штраф стоили москвичу фотосессии на рельсах в метро С начала апреля москвичам больше не нужно лично посещать органы опеки и попечительства В Москве пройдет фестиваль, посвященный ментальному здоровью