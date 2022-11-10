Столтенберг заявил, что ошибочно недооценивать военный потенциал России

«Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», — сказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

