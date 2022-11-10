Столтенберг заявил, что ошибочно недооценивать военный потенциал России
Россия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя недооценивать, заявил Sky News генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают «Известия».
«Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», — сказал генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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