Столтенберг заявил, что ошибочно недооценивать военный потенциал России

Россия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя недооценивать, заявил Sky News генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают «Известия».

В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага

«Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», — сказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРоссияНАТОЙенс Столтенберг
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