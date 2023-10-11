Столтенберг счел пропорциональным ответ Израиля на атаку ХАМАС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает пропорциональным ответ Израиля на атаку палестинского движения ХАМАС. Трансляция пресс-конференции велась на сайте альянса.

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«Ответ Израиля пропорциональный, мы ожидаем, что он и будет пропорциональным», - отметил Столтенберг.

Он призвал враждебные Израилю организации не использовать эскалацию для решения собственных задач.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее объявил о тотальной блокаде сектора Газа. Тель-Авив прекратил подачу воды и электричества в анклав.

Лига арабских государств (ЛАГ) в ходе чрезвычайной сессии в Каире в среду потребовала снять блокаду с сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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