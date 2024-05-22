Стоимость апельсинового сока в мире установила рекорд

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская рассказала РИА Новости, что причиной может быть неблагоприятный прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии.

Она уточнила, что в стране, которая является главным производителем этиц цитрусовых в мире, ожидается самый низкий урожай с 1989 года.

Ранее российские производители апельсинового сока заявили о нехватке сырья для производства продукции, в частности, о проблеме затрудненных поставок игридиентов и попросили поддержки у государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

