Стоимость апельсинового сока в мире установила рекорд
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных значений. Согласно данным площадки ICE Futures, стоимость фунта замороженного концентрата достигла 4,56 долларов США.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская рассказала РИА Новости, что причиной может быть неблагоприятный прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии.
Она уточнила, что в стране, которая является главным производителем этиц цитрусовых в мире, ожидается самый низкий урожай с 1989 года.
Ранее российские производители апельсинового сока заявили о нехватке сырья для производства продукции, в частности, о проблеме затрудненных поставок игридиентов и попросили поддержки у государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru