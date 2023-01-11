Стало известно о задержании эс-богатейшего бизнесмена Китая
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Китае бывшего самого богатого предпринимателя страны Ли Хэцзюня по делу о банковских махинациях. Об этом информирует портал «Пэнпай». Как выяснил ресурс, задержание было проведено ещё в середине декабря в городе Цзиньчжоу северо-восточной провинции Ляонин.
По данным источников, речь идёт об афере в банке Bank of Jinzhou. Бизнесмен в своё время основал энергетическую компанию Hanergy. В 2015 году Ли Хэцзюнь оказался участником скандала на Гонконгской фондовой бирже.
Тогда акции одной из дочерних компаний его холдинга подскочили в цене в 15 раз менее, чем за три года. На пике капитализация компании составила около 40 миллиардов долларов США. Сам Ли Хэцзюнь возглавлял рейтинг богатейших людей Китая с состоянием $21,1 миллиарда.
Однако 20 мая 2015 года акции компании в ходе торгов менее чем за 60 минут потеряли почти половину стоимости. В ходе биржевой проверки выяснилось, что руководство Hanergy не ставило в известность акционеров о ряде сделок и ссудах между главным холдингом и его дочерними структурами.
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