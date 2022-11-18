Стало известно место падения выпущенной КНДР ракеты
Баллистическая ракета, выпущенная КНДР, по предварительным данным, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление японского премьер-министр Фумио Кисида.
«Я дал указание генеральному секретарю правительства Японии созвать заседание национального совета безопасности. Мы заявили решительный протест Северной Корее», — заявил глава кабмина.
Пхеньян заявляет, что вся военная активность является ответом на «провокации» со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, в том числе - с США и Японией.
Ранее КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне, напоминает «Свободная пресса». В Пхеньяне отметили, что на фоне частых военных учений Соединенных Штатов и их сателлитов Корейский полуостров «превратился в горячую точку».
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