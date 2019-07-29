США заявили о желании расширить диалог с Россией по нераспространению оружия

США рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по вопросам нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, пишет RT.

По его словам, Вашингтон ведёт стратегический диалог с Москвой и надеется, что он вырастет в нечто большее.

«У нас с ними стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения», — заявил Помпео.

Кроме того, по его словам, Штаты надеются на присоединение к диалогу Китая.