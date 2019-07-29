США заявили о желании расширить диалог с Россией по нераспространению оружия
США рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по вопросам нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, пишет RT.
По его словам, Вашингтон ведёт стратегический диалог с Москвой и надеется, что он вырастет в нечто большее.
«У нас с ними стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения», — заявил Помпео.
Кроме того, по его словам, Штаты надеются на присоединение к диалогу Китая.
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Напомним, президент России Владимир Путин подписал зaкон о приостaновлении Договорa о ликвидации рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) 3 июля. В нaчaле 2019 годa США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нaрушении.
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