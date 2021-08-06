США вакцинировали от COVID-19 половину населения

Шахпар призвал американцев продолжать вакцинироваться "в том же темпе". По данным специалиста, число получивших первый компонент вакцины возросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Каждый день в течение последней недели ставилось около 699 тысяч уколов.

Оба компонента вакцины получили уже 165 миллионов американцев, 193 миллиона жителей страны получили одну дозу вакцины. Кампания по вакцинации в США ведется при помощи препаратов производства BioNTech/Pfizer, а также Moderna и Janssen.

