США вакцинировали от COVID-19 половину населения

Власти США заявили, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 50% населения. Об этом написал директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар в своем Twitter.

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Шахпар призвал американцев продолжать вакцинироваться "в том же темпе". По данным специалиста, число получивших первый компонент вакцины возросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Каждый день в течение последней недели ставилось около 699 тысяч уколов.

Оба компонента вакцины получили уже 165 миллионов американцев, 193 миллиона жителей страны получили одну дозу вакцины. Кампания по вакцинации в США ведется при помощи препаратов производства BioNTech/Pfizer, а также Moderna и Janssen.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:Белый ДомСШАВакцинаВакцинация
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