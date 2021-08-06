США вакцинировали от COVID-19 половину населения
Власти США заявили, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 50% населения. Об этом написал директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар в своем Twitter.
Шахпар призвал американцев продолжать вакцинироваться "в том же темпе". По данным специалиста, число получивших первый компонент вакцины возросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Каждый день в течение последней недели ставилось около 699 тысяч уколов.
Оба компонента вакцины получили уже 165 миллионов американцев, 193 миллиона жителей страны получили одну дозу вакцины. Кампания по вакцинации в США ведется при помощи препаратов производства BioNTech/Pfizer, а также Moderna и Janssen.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru