США в стратегии по ОМП назвали Россию источником «острой угрозы»

По его словам, открытая часть американской стратегии была опубликована 27 сентября. Документ конкретизирует положения стратегии обороны в сфере реагирования на угрозы нацбезопасности, связанные с применением ОМП.

«По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие ... в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов», — указал Кириллов.

При этом Китай в стратегии и назван «нарастающим вызовом», а КНДР и Иран —постоянными угрозами.

