США в стратегии по ОМП назвали Россию источником «острой угрозы»

США в секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником «острой угрозы» в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По его словам, открытая часть американской стратегии была опубликована 27 сентября. Документ конкретизирует положения стратегии обороны в сфере реагирования на угрозы нацбезопасности, связанные с применением ОМП.

«По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие ... в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов», — указал Кириллов.

При этом Китай в стратегии и назван «нарастающим вызовом», а КНДР и Иран —постоянными угрозами.

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ФОТО: РИА Новости
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