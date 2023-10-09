США в стратегии по ОМП назвали Россию источником «острой угрозы»
США в секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником «острой угрозы» в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, открытая часть американской стратегии была опубликована 27 сентября. Документ конкретизирует положения стратегии обороны в сфере реагирования на угрозы нацбезопасности, связанные с применением ОМП.
«По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие ... в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов», — указал Кириллов.
При этом Китай в стратегии и назван «нарастающим вызовом», а КНДР и Иран —постоянными угрозами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru