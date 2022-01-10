США сняли обвинения с российского музыканта Казначеева
Власти Соединенных Штатов отозвали обвинения против российского музыканта Дениса Казначеева, который с 2012 года проживает в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера музыканта Дениз Глук.
Запрос выдать Казначеева властям США также отменен.
В мае 2020 года российского техно-музыканта арестовали в Берлине по запросу Министерства юстиций США. Казначеева обвиняли в кибермошенничестве. По данным США, музыкант украл не менее $310 млн в период с 2010 по 2020 год в даркнете. Обвиняемый отрицал свою вину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва будет всячески препятствовать экстрадиции Казначеева в США.
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