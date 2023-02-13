США следят за действиями России на Ближнем Востоке
В США опасаются эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич.
В Пентагоне фиксируют активность российских истребителей на Ближнем Востоке, а также следят за действиями российских летчиков.
«При приближении к американским объектам российские истребители сопровождаются американскими», - цитирует Гринкевича РИА Новости.
Он отметил, что российская сторона ведет себя аналогично по отношению к американским ВВС.
Ранее помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что США обсуждают со многими странами взаимодействие России и Ирана. По её словам, государства Ближнего Востока должны быть обеспокоены сотрудничеством Москвы и Тегерана в военно-технической сфере, сообщает НСН.
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