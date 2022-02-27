США: рубль ждет «свободное падение»

В ближайшее время национальная валюта России сорвется в свободное падение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Володин призвал верить в российский рубль

По его словам, рубль лишится поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом.

«Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал американский чиновник.

Отмечается, что заморозка активов регулятора является не единственной мерой, которую можно применить США и их союзникам в отношении ЦБ РФ.

Напомним, все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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