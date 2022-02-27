США: рубль ждет «свободное падение»
В ближайшее время национальная валюта России сорвется в свободное падение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
По его словам, рубль лишится поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом.
«Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал американский чиновник.
Отмечается, что заморозка активов регулятора является не единственной мерой, которую можно применить США и их союзникам в отношении ЦБ РФ.
Напомним, все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.
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