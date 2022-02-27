США: рубль ждет «свободное падение»

По его словам, рубль лишится поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом.

«Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал американский чиновник.

Отмечается, что заморозка активов регулятора является не единственной мерой, которую можно применить США и их союзникам в отношении ЦБ РФ.

Напомним, все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.

