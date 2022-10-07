США: размещать ядерное оружие в Польше не планируется
Администрация президента США не планирует размещать ядерное оружие в странах, которые присоединились к НАТО после 1997 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы пресс-службы Госдепа Веданта Пателя.
«Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что тема размещения американского ядерного оружия на территории республики остается открытой. Патель отметил, что американская администрация не обсуждала эту тему.
России необходимо наращивать мощь вооруженных сил на случай эскалации противостояния с НАТО, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.
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