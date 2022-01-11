США предоставят Афганистану более $300 млн в качестве гуманитарной помощи

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн уточнила, что Вашингтон предоставил Кабулу ещё $308 млн в качестве гуманитарной помощи.

«Таким образом общий объём гуманитарной помощи Афганистану и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составит почти $782 млн», - отмечается в заявлении.

Кроме того, посредством механизма COVAX Афганистан получит от Соединённых Штатов ещё миллион доз вакцины против коронавируса, общее количество предоставленных доз достигнет 4,3 млн.

Ранее в Кабул прибыл первый самолёт военно-транспортной авиации Минобороны РФ с гуманитарной помощью от России для населения Афганистана.

