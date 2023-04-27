США предложили Казахстану помощь в соблюдении санкций против РФ

Министерство финансов США заявило о готовности помочь Казахстану в соблюдении антироссийских санкций, передает ТАСС.

Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти

В документе ведомства сказано, что Вашингтон решил помочь Астане минимизировать последствия соблюдения санкций против России. Отмечается, что представители США встречались с членами правительства и бизнесменами Казахстана.

Посланники Вашингтона призвали власти республики не допустить поставок в Россию полупроводников и интегральных схем для дронов и ракет.

В беседе с «Радиоточкой НСН» венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что полный запрет на экспорт в Россию приведет к краху Европы,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СанкцииКазахстанСША

Горячие новости

Все новости

партнеры