В документе ведомства сказано, что Вашингтон решил помочь Астане минимизировать последствия соблюдения санкций против России. Отмечается, что представители США встречались с членами правительства и бизнесменами Казахстана.

Посланники Вашингтона призвали власти республики не допустить поставок в Россию полупроводников и интегральных схем для дронов и ракет.

В беседе с «Радиоточкой НСН» венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что полный запрет на экспорт в Россию приведет к краху Европы,

