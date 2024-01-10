США поднимут в СБ ООН вопрос о якобы передаче РФ северокорейских ракет

Вашингтон намерен поднять 10 января в ходе заседания Совета Безопасности ООН вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для якобы применения их на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

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По его словам, из-за санкций Москва стала наращивать военно-техническое сотрудничество с КНДР, которая якобы направила РФ баллистические ракеты и пусковые установки к ним. Как считают американские власти, российские войска применяли их на Украине.

Как отметил политик, передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции СБ ООН.

Ранее Кирби заявил, что Россия использовала эти ракеты 20 декабря и 2 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

