США передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

По их словам, Вашингтон считает достаточным сдерживание Китая в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал за счет размещения крылатых ракет «Томагавк» и увеличению дальности имеющихся ракет «Тип 12».

Согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, у США отсутствовали ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. При этом у Пекина имеется около 1900 подобных ракет.

США и Китай смогли снизить накал в двусторонних отношениях, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления» взаимоотношениями, так как они отразятся на международном сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

