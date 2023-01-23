США передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
Власти Соединенных Штатов отказались от планов по размещению ракеты средней дальности в Японии, сообщает японское издание Yomiuri со ссылкой на источники.
По их словам, Вашингтон считает достаточным сдерживание Китая в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал за счет размещения крылатых ракет «Томагавк» и увеличению дальности имеющихся ракет «Тип 12».
Согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, у США отсутствовали ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. При этом у Пекина имеется около 1900 подобных ракет.
США и Китай смогли снизить накал в двусторонних отношениях, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления» взаимоотношениями, так как они отразятся на международном сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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