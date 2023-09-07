США передислоцируют часть персонала и техники в Нигере

Вооруженные силы США переместят часть войск и техники на территории Нигера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Также Пентагон намерен вывести небольшое количество второстепенного персонала. Причиной названы соображения безопасности.

Точное количество военнослужащих, которых выведут из страны, не уточняется.

Мятежники в Нигере потребовали от Франции предоставить график вывода войск из страны. По данным газеты Le Monde, Париж начал переговоры с властями республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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