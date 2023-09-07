США передислоцируют часть персонала и техники в Нигере
7 сентября 202321:04
Вооруженные силы США переместят часть войск и техники на территории Нигера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Также Пентагон намерен вывести небольшое количество второстепенного персонала. Причиной названы соображения безопасности.
Точное количество военнослужащих, которых выведут из страны, не уточняется.
Мятежники в Нигере потребовали от Франции предоставить график вывода войск из страны. По данным газеты Le Monde, Париж начал переговоры с властями республики, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru