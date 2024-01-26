США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну

Там назвали это «вопиющим случаем». Отмечается, что Вашингтон продемонстрировал, что легко готов «нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний».

Посольство отметило, что количество отказов американского Госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет.

Ранее стало известно, что доходы России от продажи зерновых культур в Китай выросли почти в четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

