США одобрили продажу Польше 96 вертолетов Apache

Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache. Об этом в социальной сети Х написал министр обороны европейской страны Мариуш Блащак.

Сейчас стороны обсуждают цену за единицу техники. При этом Пентагон передает Варшаве вертолеты из своего резерва, пока сделка не будет завершена и закупленные летательные аппараты не поставят в Польшу.

В американском оборонном ведомстве в свою очередь уточнили, что поставка этих вертолетов не нарушит военный баланс в Европе.



