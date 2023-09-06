США одобрили продажу Польше 96 вертолетов Apache
6 сентября 202310:31
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache. Об этом в социальной сети Х написал министр обороны европейской страны Мариуш Блащак.
Сейчас стороны обсуждают цену за единицу техники. При этом Пентагон передает Варшаве вертолеты из своего резерва, пока сделка не будет завершена и закупленные летательные аппараты не поставят в Польшу.
В американском оборонном ведомстве в свою очередь уточнили, что поставка этих вертолетов не нарушит военный баланс в Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru