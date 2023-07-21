США направят корабли в Ормузский пролив

Соединенные Штаты в ответ усилят военное присутствие в Ормузском проливе, сообщает Минобороны США.

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Речь идет о двух десантных кораблях USS Bataan и USS Carter Hall. Это станет ответом на недавние действия Ирана угрожать свободному потоку торговли в проливе и прилегающих к нему водах.

Американское военное ведомство отмечает, что данными действиями Вашингтон показывает приверженность обеспечению свободы судоходства и сдерживанию иранской дестабилизирующей деятельности в регионе.

Ранее Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия
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