США направят корабли в Ормузский пролив

Речь идет о двух десантных кораблях USS Bataan и USS Carter Hall. Это станет ответом на недавние действия Ирана угрожать свободному потоку торговли в проливе и прилегающих к нему водах.

Американское военное ведомство отмечает, что данными действиями Вашингтон показывает приверженность обеспечению свободы судоходства и сдерживанию иранской дестабилизирующей деятельности в регионе.

Ранее Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

