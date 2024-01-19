США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене
Коалиция в составе США и Великобритании нанесла два авиаудара по городу Ходейда на западе Йемена, передает телеканал Al Masirah.
По информации журналистов, удар нанесен по объектам йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в районе Аль-Джабана. Сведений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
США и Британия 12 января нанесли авиационные удары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что действия Вашингтона и Лондона являются ответом на нападения «Ансар Алла» на коммерческие суда в Красном море.
Хуситы 19 января атаковали американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе, сообщает «Радиоточка НСН».
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