США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене

По информации журналистов, удар нанесен по объектам йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в районе Аль-Джабана. Сведений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

США и Британия 12 января нанесли авиационные удары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что действия Вашингтона и Лондона являются ответом на нападения «Ансар Алла» на коммерческие суда в Красном море.

Хуситы 19 января атаковали американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе, сообщает «Радиоточка НСН».

