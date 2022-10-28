США готовы поставить на Украину системы ПВО NASAMS
США работают над поставкой на Украину двух систем ПВО NASAMS в ноябре. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.
По его словам, идет подготовка этих систем для отправки Киеву.
Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 28 октября заявил, что новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу.
По его словам, теперь воздух будет более защищенным, а атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет происходить.
Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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