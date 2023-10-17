Среди заложников ХАМАС установлен один россиянин

Россия также предполагает, что их количество может быть больше, учитывая, что состав израильского населения, и того, что в регионе, где прошли бои, живет много русскоязычных людей.

Накануне боевики ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на шесть тысяч удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

