Среди заложников ХАМАС установлен один россиянин
17 октября 202314:32
Среди заложников боевиков ХАМАС установлена личность одного россиянина, однако на деле их может быть больше. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, его слова приводит «Лента.ру».
Россия также предполагает, что их количество может быть больше, учитывая, что состав израильского населения, и того, что в регионе, где прошли бои, живет много русскоязычных людей.
Накануне боевики ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на шесть тысяч удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru